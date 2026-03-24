Huaura: se registraron 23 asesinatos en lo que va del año

La violencia no da tregua en Huaura. En lo que va del año, ya se han registrado al menos 23 asesinatos, una cifra alarmante que refleja el incremento de la criminalidad en la zona. El más reciente hecho ocurrió en la Plaza de Armas, donde presuntos sicarios desataron una balacera en plena vía pública, a pocos metros de la municipalidad y la comisaría.

El ataque dejó dos personas fallecidas, identificadas como Pedro Antonio Príncipe Trebejo y Pompeyo José Bautista Cadenas, ambos presuntamente vinculados al gremio de construcción civil. Testigos relataron escenas de pánico, con personas corriendo para salvar sus vidas en medio de los disparos.

Familiares de una de las víctimas señalaron que el crimen podría estar relacionado con la creación de un nuevo sindicato en el distrito. “Mi papá había abierto un nuevo sindicato distrital de Huaura”, indicó la hija de uno de los fallecidos, quien además confirmó que esta situación habría generado conflictos previos.

INVESTIGAN ATAQUE

Durante el atentado, un efectivo policial respondió con su arma de reglamento, logrando herir a uno de los atacantes. Sin embargo, los sicarios lograron escapar con dirección al sector Mariátegui. El hecho dejó además a dos personas heridas, entre ellas una transeúnte. La Policía ya analiza las cámaras de seguridad e inició un operativo para capturar a los responsables de este nuevo episodio de violencia que mantiene en zozobra a la población.