Elecciones 2026: ONPE implementará tecnología para agilizar el escrutinio de votos

Como parte de esta medida, los miembros de mesa recibirán laptops e impresoras para digitalizar las actas durante la etapa de escrutinio. Este sistema permitirá detectar errores materiales en tiempo real y agilizar el procesamiento de los resultados electorales.

Pese a la digitalización, la ONPE confirmó que se mantendrá el respaldo físico de las actas, las cuales estarán bajo custodia para garantizar la transparencia del proceso. Además, se utilizarán USB lacrados con software especial que impedirá cualquier tipo de manipulación externa.

La información digital será trasladada mediante módulos instalados en cada local de votación, lo que permitirá enviar los resultados de forma más rápida a la central de la ONPE. Incluso, los ciudadanos podrán seguir el avance del conteo en tiempo real a través de una plataforma web.

Se estima que el proceso de escrutinio podría tardar alrededor de seis horas en Lima, aunque este tiempo variará según la rapidez de cada mesa. Las autoridades exhortaron a los miembros de mesa a capacitarse para garantizar un proceso eficiente y sin contratiempos.