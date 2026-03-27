Balacera en Trujillo deja un muerto y varios heridos cerca al centro histórico

Una nueva balacera se registró en Trujillo, a solo minutos de la Plaza Mayor, dejando como saldo una persona fallecida y varios heridos. El hecho ocurrió cerca de la comisaría El Alambre, generando alarma entre los vecinos de la zona.

La víctima, un hombre que se encontraba en silla de ruedas, fue atacada directamente por delincuentes que le dispararon en reiteradas ocasiones. Durante el atentado, al menos seis personas más resultaron heridas al encontrarse en el lugar.

Según las primeras investigaciones, el fallecido estaría presuntamente vinculado a organizaciones criminales. Tras el ataque, la Policía logró capturar a dos sospechosos, quienes serían los responsables del hecho y ya se encuentran en proceso de investigación.

Este violento episodio ocurre pese al estado de emergencia vigente en la ciudad y se suma a otros recientes hechos delictivos, lo que evidencia que la inseguridad ya no solo afecta las zonas periféricas, sino también el centro histórico de Trujillo.