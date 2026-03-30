Baja afluencia en terminal de Yerbateros a días de Semana Santa

A pocos días del inicio del feriado largo por Semana Santa, el terminal terrestre de Yerbateros, en San Luis, registra una baja afluencia de pasajeros. Durante la jornada de este lunes, se observó poco movimiento, ya que la mayoría de viajeros suele desplazarse entre miércoles y jueves.

Los destinos más solicitados desde este terminal son ciudades del centro del país como Huancayo, Chanchamayo, Cerro de Pasco, La Oroya y Jauja. Sin embargo, por ahora, la demanda se mantiene moderada, lo que también influye en la estabilidad de los precios de los pasajes.

Según pasajeros y transportistas, las tarifas aún se mantienen en precios regulares. Por ejemplo, el pasaje a Huancayo oscila entre 30 y 40 soles en estos días previos al feriado.

No obstante, se prevé que los costos se incrementen conforme se acerquen los días centrales de Semana Santa, pudiendo incluso duplicarse y alcanzar precios de entre 50 y 70 soles debido al aumento de la demanda.