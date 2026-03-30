Ayacucho espera la llegada de más de 40 mil turistas por Semana Santa

La región Ayacucho se prepara para recibir a más de 40 mil turistas nacionales y extranjeros durante el feriado largo por Semana Santa, una de las celebraciones religiosas más importantes del país.

Las autoridades informaron que el mayor flujo de visitantes se registrará desde el miércoles y jueves, principalmente a través del transporte interprovincial. Incluso, se ha previsto dar la bienvenida a los viajeros que lleguen a la ciudad en estos días clave.

A pesar de los recientes problemas en la vía Los Libertadores, se confirmó que la carretera ya fue desbloqueada tras una tregua con los transportistas, permitiendo el tránsito hacia la región. No obstante, se recomienda a quienes viajen en vehículos particulares hacerlo con precaución debido a trabajos en la vía.

Durante esta temporada, Ayacucho ofrecerá diversas actividades religiosas, entre ellas la tradicional procesión del “Encuentro” el miércoles y la del Santo Sepulcro el viernes, consideradas las más concurridas y representativas de esta festividad.