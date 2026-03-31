Ayacucho: festividad de Semana Santa podría perder su declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación

El Comité Permanente de Salvaguardia de la Semana Santa de Ayacucho advirtió sobre el riesgo de que esta celebración pierda su condición de Patrimonio Cultural de la Nación, debido a diversos excesos registrados durante los días festivos. La alerta busca generar conciencia sobre la importancia de preservar el carácter religioso y cultural de esta tradición.

El arzobispo de Ayacucho, Salvador Piñeiro, expresó su preocupación por esta situación e hizo un llamado a la población a respetar el verdadero sentido de la festividad. Asimismo, instó a las autoridades y ciudadanos a contribuir con el orden y la adecuada organización de las actividades.

Durante la formulación del Plan de Salvaguardia, se identificaron factores que ponen en riesgo la continuidad de esta manifestación cultural, como el incremento de centros de diversión ajenos al sentido religioso, el consumo excesivo de alcohol y el incumplimiento de normativas vigentes. Frente a ello, se planteó ordenar las actividades, delimitando espacios para las celebraciones religiosas y zonas destinadas al esparcimiento turístico.

EXHORTAN A CUMPLIR LAS NORMAS

Por su parte, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ayacucho advirtió que, de persistir estas prácticas, se iniciarán acciones legales contra quienes promuevan el desorden. El comité exhortó a las autoridades a cumplir las normas y preservar esta importante tradición, señalando que ya se han remitido documentos formales para garantizar su protección.