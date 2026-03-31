¿Cómo viajar con tu mascota en Semana Santa? Conoce los requisitos de Senasa

En el marco de la Semana Santa, muchas personas buscan viajar junto a sus mascotas. Ante ello, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) explicó los pasos necesarios para realizar este proceso de manera adecuada.

El especialista Moisés Crispín indicó que los dueños deben registrar sus datos en la plataforma “Viaja con tu mascota” y presentar documentos como el certificado de salud emitido por un veterinario y el carnet de vacunación.

Asimismo, se debe realizar el pago por inspección y acudir con el animal al control correspondiente. De cumplir con todos los requisitos, se emite el certificado sanitario de exportación en un plazo máximo de 24 horas.

Las autoridades recomendaron iniciar el trámite con al menos 72 horas de anticipación para evitar inconvenientes. Además, precisaron que este proceso aplica principalmente para viajes al extranjero y tiene una vigencia de 30 días.