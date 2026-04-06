Balacera en losa deportiva de La Esperanza genera alarma en Trujillo

Un violento enfrentamiento a balazos se registró en una losa deportiva del distrito de La Esperanza, en Trujillo, generando preocupación entre los vecinos de la zona. El hecho ocurrió cuando grupos de barristas se reunieron para alentar a sus equipos durante el clásico.

Según informó el general Moreno Panta, el incidente fue protagonizado por hinchas de Alianza Lima y Universitario, quienes se enfrentaron en el lugar. La rápida intervención de la Policía Nacional permitió dispersar la gresca y evitar consecuencias mayores.

Pese a la gravedad del hecho, no se reportaron personas heridas ni detenidos, debido a que los involucrados huyeron al notar la presencia policial. La zona, de difícil acceso, complicó las acciones inmediatas de las autoridades.

La Policía destacó la colaboración de los ciudadanos, quienes vienen brindando información clave para identificar a los responsables y ubicar puntos de reunión de estos grupos. Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.