Denuncian secuestro y extorsión por parte de policías en Huaura

Un grave caso de presunto abuso policial ha salido a la luz en la provincia de Huaura, donde dos mujeres denunciaron haber sido víctimas de secuestro y extorsión por parte de cinco efectivos de la Policía Nacional del Perú. El testimonio fue brindado en exclusiva, manteniendo en reserva sus identidades por temor a represalias.

Según relataron, el hecho ocurrió el pasado 17 de marzo alrededor de las 5 de la tarde, cuando uno de los sujetos ingresó violentamente a la vivienda, sujetando del cuello a una de las víctimas. Aunque intentó identificarse como policía, actuó de forma agresiva y permitió el ingreso de otros individuos armados.

Dentro del inmueble, los presuntos agentes habrían revisado todas las pertenencias, amenazando a las mujeres para que revelaran la ubicación de dinero. Durante el registro, se llevaron aproximadamente S/ 14,800 en efectivo que se encontraba en la vivienda.

El caso ya se encuentra en investigación a cargo de las autoridades competentes en Lima. Mientras tanto, las denunciantes exigen justicia y una pronta identificación de los responsables de este presunto delito que ha generado indignación en la población.