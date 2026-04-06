Ciudadana paraguaya es asesinada en hospedaje cercano al terminal de Cusco

Una ciudadana paraguaya fue asesinada la noche del último Viernes Santo, alrededor de las 8:30 p.m., en un hospedaje ubicado cerca del terminal terrestre de Cusco. El crimen ha generado gran preocupación y ha encendido las alertas sobre posibles redes delictivas en la zona.

El jefe de la región policial Cusco, general Virgilio Velázquez, informó que hay tres personas intervenidas: la administradora del hospedaje, la recepcionista y una ciudadana colombiana, pareja del conductor del vehículo que habría participado en el hecho.

Según las primeras investigaciones, el presunto autor del disparo sería un ciudadano venezolano que se dio a la fuga, pero ya estaría plenamente identificado. Las autoridades no descartan que se trate de un caso de sicariato relacionado con el cobro de cupos.

Asimismo, se maneja la hipótesis de que la víctima estaría vinculada a actividades de prostitución en la zona, donde operaría una presunta red delictiva. La Policía también investiga un posible caso de extorsión como móvil del crimen.

Familiares de la víctima habrían evitado declarar por temor a represalias, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso. Las autoridades indicaron que en las próximas horas podrían darse avances importantes en la captura del principal sospechoso.