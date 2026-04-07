Inauguran pozo en Manchay que abastecerá de agua potable a más de 235 mil vecinos

La Municipalidad de Lima inauguró el pozo número 864 en Manchay, distrito de Pachacámac, con el objetivo de abastecer de agua potable a más de 235 mil vecinos de la zona. El proyecto, desarrollado en colaboración con el sector privado, busca atender a poblaciones que durante años no contaron con este recurso básico.

Durante la presentación, el alcalde Renzo Reggiardo destacó que esta iniciativa forma parte de un programa de agua de emergencia que ya beneficia a cerca de 450 mil familias. Asimismo, resaltó que el financiamiento proviene de aportes privados e internacionales, sin comprometer recursos del Estado ni de la comuna metropolitana.

El burgomaestre explicó que muchos hogares ya contaban con conexiones de desagüe, pero no tenían acceso al agua, situación que ahora se busca revertir con la construcción de pozos. Además, indicó que el servicio tendrá un costo mínimo para los usuarios, con tarifas accesibles según el consumo.

Finalmente, Reggiardo señaló que se espera ampliar la cobertura y superar el millón de beneficiarios antes de fin de año. También mencionó que este tipo de obras se complementa con programas sociales dirigidos a apoyar a las familias más vulnerables del distrito.