Megaoperativo “Carroñeros” en Ayacucho: detienen a tres funcionarios por presunta corrupción

La Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó en Ayacucho el megaoperativo denominado “Carroñeros”, que culminó con la detención preliminar de tres funcionarios vinculados al Hospital Regional y a la Universidad San Cristóbal de Huamanga.

Según las investigaciones, los implicados habrían direccionado procesos de contratación pública mediante la anulación de licitaciones para favorecer a determinadas empresas. Estas acciones también habrían generado desabastecimiento para justificar adjudicaciones directas.

Las autoridades estiman que estos hechos ocasionaron un perjuicio económico al Estado superior a los 2,9 millones de soles. Durante la intervención, se realizaron allanamientos en al menos ocho inmuebles, entre viviendas y oficinas administrativas.

Los detenidos permanecerán bajo detención preliminar por siete días mientras continúan las diligencias. No se descarta que existan más personas involucradas en este caso de presunta corrupción.