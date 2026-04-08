Minedu aclara que clases no serán suspendidas obligatoriamente por elecciones

El Ministerio de Educación (Minedu) precisó que no habrá una suspensión obligatoria de clases durante los días previos y posteriores a las elecciones, pese a la información difundida en redes sociales. La medida dependerá de la autonomía de cada institución educativa.

Según explicó el vocero del Minedu, Luis Quintanilla, los colegios que serán locales de votación deberán facilitar sus instalaciones; sin embargo, también deben garantizar la continuidad del servicio educativo para los estudiantes.

En ese sentido, cada escuela podrá decidir si dicta clases de manera remota, reprograma sesiones o amplía el horario escolar en los días posteriores para recuperar las horas perdidas. El objetivo es cumplir con la carga académica establecida para el año.

A nivel nacional, más de 10 mil locales escolares, entre públicos y privados, serán utilizados como centros de votación. Por ello, las instituciones deberán permanecer disponibles el viernes previo y el lunes posterior a los comicios para labores logísticas de la ONPE.

El Minedu reiteró que estas acciones buscan asegurar tanto el correcto desarrollo del proceso electoral como la continuidad educativa, por lo que recomendó a los padres de familia informarse directamente con cada colegio sobre las medidas que se aplicarán.