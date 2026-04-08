JNE advierte restricciones y sanciones antes, durante y después de las elecciones del 12 de abril

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recordó a la ciudadanía las principales restricciones que regirán antes, durante y después de los comicios del próximo 12 de abril, así como las sanciones en caso de incumplimiento.

El vocero del JNE, Luis Ramos, precisó que las actividades y manifestaciones políticas solo podrán realizarse hasta el jueves previo a las elecciones. De no respetarse esta disposición, se incurriría en un delito electoral que podría derivar en procesos penales contra candidatos y organizaciones políticas involucradas.

Asimismo, indicó que la difusión de encuestas de intención de voto está prohibida desde días previos a la jornada electoral. Esta restricción aplica a todo tipo de medio, incluidas redes sociales, y su incumplimiento puede acarrear multas que van desde 10 hasta 100 UIT, superando incluso el medio millón de soles.

Finalmente, el JNE informó que más de 49 mil fiscalizadores serán desplegados en los locales de votación para supervisar el cumplimiento de las normas, incluyendo la prohibición de propaganda electoral dentro de los centros de sufragio, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso.