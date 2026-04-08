Presentan aplicativo “Voto Libre” para verificar actas y reforzar la transparencia electoral

Un grupo de ciudadanos presentó “Voto Libre”, un aplicativo móvil que busca reforzar la transparencia en las elecciones del próximo 12 de abril, permitiendo a usuarios registrar actas electorales e incidencias durante el proceso de votación.

El fundador de la iniciativa, Sebastián Berquet, explicó que la herramienta permitirá a personeros, miembros de mesa y observadores subir fotografías de las actas, las cuales quedarán registradas con sistemas de seguridad como geolocalización, identificación del usuario y sellos digitales.

La plataforma utilizará inteligencia artificial y verificación humana para validar la autenticidad de la información, que luego podrá ser contrastada con los resultados oficiales publicados por la ONPE, generando así un doble control ciudadano sobre el conteo de votos.

Sus impulsores señalaron que se trata de una iniciativa independiente y gratuita, abierta a todos los peruanos sin distinción política, con el objetivo de reducir dudas sobre el proceso electoral y fomentar una mayor participación ciudadana en la vigilancia del voto.