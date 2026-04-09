Tacna en emergencia: refuerzan control fronterizo por 60 días

El Gobierno central decretó el estado de emergencia por 60 días en zonas estratégicas de la región Tacna, incluyendo distritos como Palca, La Yarada-Los Palos y áreas de la provincia de Tarata. La medida busca reforzar el control en puntos fronterizos clave, especialmente en la zona tripartita entre Perú, Bolivia y Chile.

Según el prefecto regional, esta disposición permitirá a la Policía Nacional coordinar con las Fuerzas Armadas para ejecutar patrullajes integrados y combatir delitos en estas jurisdicciones. Además, se prevé el incremento de efectivos policiales provenientes de otras regiones para fortalecer la vigilancia.

En paralelo, las autoridades informaron que ya concluyeron los trabajos de reforzamiento en el complejo fronterizo Santa Rosa, incluyendo obras como zanjas y mejoras en infraestructura. Actualmente, se espera la implementación de sistemas biométricos para optimizar los controles migratorios.

Pese a estos avances, se reconoce que el control total de la frontera sigue siendo un reto debido a la extensión del territorio. Mientras Perú culminó sus obras, en el lado chileno continúan los trabajos de reforzamiento, los cuales tomarían cerca de 90 días, según informaron autoridades del país vecino.