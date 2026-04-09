Pedro Bravo informa sobre entrega de material electoral en el extranjero

El embajador Pedro Bravo informó que la Cancillería culminó la distribución del material electoral a nivel mundial, garantizando que los peruanos en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto. En total, 114 oficinas consulares ya cuentan con todo lo necesario para la jornada electoral.

El funcionario explicó que el proceso enfrentó diversas dificultades logísticas debido a conflictos internacionales, como la guerra en Ucrania y tensiones en Medio Oriente, así como interrupciones en el tráfico aéreo en Europa y Estados Unidos. Sin embargo, destacó que el envío se completó al 100%.

Bravo también precisó que la mayor cantidad de electores peruanos en el exterior se concentra en Sudamérica, especialmente en ciudades como Santiago de Chile y Buenos Aires, seguidas por Estados Unidos, España, Italia y Japón. Incluso en regiones alejadas como Oceanía se han habilitado puntos de votación.

En relación a la participación, señaló que entre el 30% y 40% de los peruanos en el extranjero suele acudir a votar en primera vuelta. Aunque el voto es obligatorio, no se aplican multas fuera del país, debido a las condiciones particulares de distancia y acceso.