ONPE inspecciona local donde votará el presidente en funciones en Chiclayo

Según se informó, el mandatario llegaría en horas de la mañana acompañado de su comitiva. Para ello, se viene coordinando con la Policía Nacional del Perú a fin de garantizar la seguridad durante su desplazamiento y permanencia en el local de votación.

En la región Lambayeque se habilitarán un total de 1,199 mesas de sufragio distribuidas en 18 distritos y 48 centros poblados, como parte de la organización del proceso electoral.

Asimismo, se estima la participación de aproximadamente 346,144 electores en esta jornada, por lo que las autoridades vienen ultimando detalles logísticos para asegurar el desarrollo adecuado de los comicios.

Finalmente, la ONPE indicó que todos los locales de votación están siendo inspeccionados para garantizar condiciones de seguridad y orden, no solo para autoridades, sino para toda la ciudadanía.