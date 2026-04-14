Transportistas denuncian más de 15 horas de espera para descargar material electoral en Lurín

Transportistas encargados del traslado de material electoral denunciaron extensas horas de espera en el almacén Los Eucaliptos, en Lurín. Muchos de ellos permanecieron desde la tarde del lunes hasta el martes sin poder descargar los equipos tecnológicos utilizados en las elecciones 2026.

Según los conductores, cerca de 200 vehículos llegaron entre las 5:00 p.m. y la medianoche, generando largas filas tanto en el exterior como dentro del recinto. A pesar de que algunos lograron ingresar, la congestión continuó debido a la lentitud en la recepción del material.

Uno de los transportistas señaló que llevaba más de 15 horas esperando y que la situación afectaba directamente su trabajo. “Tenemos otros compromisos y no podemos retirarnos hasta descargar”, indicó, evidenciando su malestar por la falta de organización.

Los conductores también denunciaron la ausencia de personal suficiente de la ONPE para realizar la descarga, lo que habría generado el retraso. Además, cuestionaron la falta de eficiencia en el manejo del proceso y pidieron mejoras urgentes en la logística.

Otro de los reclamos fue la falta de resguardo policial durante el traslado del material desde distintos distritos, como Independencia, hasta Lurín. Ante ello, exigieron mayor seguridad y coordinación para evitar este tipo de situaciones en futuros procesos electorales.