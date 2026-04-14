JNE: trámite de dispensa por no votar ya está habilitado y será evaluado caso por caso

El vocero del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Grillo, informó que el trámite de dispensa y justificación por no acudir a votar ya se encuentra habilitado de manera virtual a través de la web institucional. Explicó que los ciudadanos deben ingresar al sistema, seleccionar el proceso electoral correspondiente y sustentar el motivo por el cual no participaron, como problemas de salud, robo o pérdida del DNI, trabajo o permanencia en el extranjero.

Grillo precisó que cada solicitud será evaluada de manera individual y no existe una dispensa automática, incluso en casos vinculados a retrasos o inconvenientes en la instalación de mesas. En ese sentido, indicó que el plazo máximo de respuesta por parte del JNE es de cinco días hábiles desde que se presenta la solicitud.

Respecto a los problemas registrados en algunos locales de votación, el vocero señaló que el pleno del JNE viene evaluando estas situaciones para determinar posibles lineamientos que eviten afectar a los ciudadanos. No obstante, aclaró que hasta el momento las solicitudes recibidas están mayormente relacionadas a causales contempladas en el reglamento.

Finalmente, recordó que los ciudadanos que no votaron deben realizar el trámite correspondiente para evitar sanciones económicas, mientras que el organismo electoral continuará recibiendo solicitudes y brindando orientación a través de su plataforma virtual y su línea de atención.