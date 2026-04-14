Oleajes anómalos azotan el litoral peruano y obligan al cierre de 30 puertos

El litoral peruano viene siendo afectado por oleajes anómalos de moderada intensidad que se prolongarán hasta el 20 de abril, informó la Marina de Guerra del Perú. Desde la noche del lunes se registran fuertes maretazos que ya han obligado al cierre de al menos 30 puertos como medida preventiva.

Según explicó el capitán de fragata Marco Bartens, este fenómeno se origina por una baja presión en el Pacífico Sur, la cual ha generado intensos vientos que producen grandes oleajes que avanzan hacia la costa peruana. El impacto inició en el sur y se extenderá progresivamente hacia el centro y norte del país.

Aunque hasta el momento no se han reportado daños, las autoridades han dispuesto el cierre de puertos para evitar accidentes en actividades marítimas. En algunas zonas se han registrado olas de hasta 4 metros de altura, lo que ha incrementado el nivel de alerta.

Ante esta situación, la Marina exhortó a la población y a los pescadores a respetar las restricciones y evitar ingresar al mar en playas con fuerte oleaje. Asimismo, pidió mantenerse informados a través de los canales oficiales mientras continúe el monitoreo del fenómeno.