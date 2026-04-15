Ausentismo en Lima alcanza cifra histórica tras fallas en jornada electoral 2026, según informe especial de Panamericana TV

Las cifras oficiales de la última jornada electoral revelan un escenario inusual en Lima Metropolitana, donde el proceso se extendió a dos días y registró el mayor nivel de ausentismo en los últimos 20 años, según un informe especial de Panamericana TV. De acuerdo con los datos, el 25.6% de electores no acudió a votar, superando ampliamente el 13.3% registrado en 2016.

El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, reconoció fallas en al menos 13 locales de votación que afectaron a un número significativo de ciudadanos, quienes no pudieron ejercer su derecho al voto debido a la no instalación de mesas el domingo 12 de abril. Pese a las disculpas, el impacto en la participación ya se refleja en los resultados.

Especialistas señalan que el incremento del ausentismo responde principalmente a dos factores: los problemas logísticos en la apertura de locales de votación y una creciente desafección política, que llevó a muchos ciudadanos a no participar en el proceso electoral.

Se estima que más de 900 mil personas dejaron de votar en Lima, lo que podría haber influido directamente en los resultados. Proyecciones indican que esta cifra habría significado cientos de miles de votos adicionales para los principales candidatos, reduciendo las brechas entre ellos.

En ese contexto, analistas advierten que el alto nivel de ausentismo podría haber configurado un escenario distinto de cara a una eventual segunda vuelta. A ello se suma el conteo pendiente de votos del extranjero, lo que mantiene abierto el panorama electoral.