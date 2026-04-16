Alza del dólar se da en medio de incertidumbre política y dudas sobre el proceso electoral

El tipo de cambio ha registrado un alza en los últimos días en un contexto marcado por la incertidumbre política. Ante este escenario, el Banco Central de Reserva (BCR) ha intervenido en el mercado cambiario con el objetivo de evitar una mayor volatilidad.

Especialistas señalan que, más allá de los candidatos, lo que genera preocupación es la percepción de dudas en el proceso electoral. Esta situación puede llevar a que decisiones de inversión se posterguen y que los agentes económicos opten por resguardar su capital.

En ese sentido, se explica que el tipo de cambio en el país no es completamente libre, sino que es administrado por el BCR, lo que permite mantener cierto control frente a escenarios de inestabilidad. La desconfianza en las instituciones impacta directamente en el comportamiento del dólar.

Asimismo, se destaca el rol clave del Banco Central en la estabilidad monetaria, señalando que un manejo técnico adecuado contribuye a que la moneda se mantenga sólida frente a otras de la región.

Mientras tanto, el proceso electoral continúa y los resultados oficiales de la ONPE siguen generando expectativa, lo que mantiene atentos tanto a los ciudadanos como a los mercados financieros.