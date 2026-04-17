Norma Yarrow denuncia “caos” en la ONPE tras visita inopinada a sede del jirón Washington

La congresista Norma Yarrow realizó una visita inopinada a la sede de la ONPE ubicada en el jirón Washington, en medio de la polémica por el hallazgo de cédulas de votación en la vía pública. Durante su recorrido, expresó su preocupación por el desarrollo del proceso electoral y aseguró que el país atraviesa una situación de incertidumbre.

Yarrow señaló que dentro del local encontró limitaciones operativas, como máquinas que no funcionan y un número reducido de equipos disponibles para los personeros técnicos. Asimismo, advirtió la ausencia de representantes de otras agrupaciones políticas, lo que —según indicó— debería generar preocupación a nivel nacional.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria calificó lo ocurrido como un “caos” y cuestionó la gestión del jefe de la ONPE, al referirse a la posibilidad de que este se encuentre de vacaciones en medio de la crisis. “¿Se le puede dar vacaciones a una persona responsable del caos que ha ocasionado en el país?”, manifestó.

Además, Yarrow sostuvo que lo sucedido podría tratarse de un “sabotaje” y exhortó a que el Ministerio Público actúe de inmediato. En ese sentido, pidió la intervención de la Fiscalía en los centros de cómputo para garantizar la transparencia del proceso electoral.

Tras brindar sus declaraciones, la congresista se retiró del lugar para dirigirse a otra sede de la ONPE, donde continuará con sus labores de fiscalización en el marco de sus funciones parlamentarias.