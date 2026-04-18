Por irregularidades en elecciones: protestan cerca a vivienda de presidente Balcázar en Chiclayo

Un numeroso grupo de ciudadanos llegó hasta las inmediaciones de la casa del presidente José Balcázar, para expresar su malestar por las irregularidades registradas durante los comicios generales.

Los manifestantes exigían un pronunciamiento inmediato del mandatario de la república ante el desempeño de los funcionarios y trabajadores de la ONPE, acusados de múltiples irregularidades.

EXIGEN EXPLICACIONES

Asimismo, reclamaron mayor transparencia y garantías en el proceso electoral que es cuestionado desde diversos sectores; también exigen explicaciones de lo ocurrido en distintos puntos del país.

Un fuerte contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP) fue desplegado en la zona para resguardar el orden y evitar que los manifestantes se acerquen a la vivienda del jefe de Estado.