Capturan a presunto contrabandista tras intensa persecución policial en Arequipa

Un operativo de alta intensidad permitió la captura de un presunto contrabandista tras una peligrosa persecución por diversas vías de Arequipa. La intervención se inició luego de una alerta de inteligencia sobre un vehículo sospechoso vinculado a actividades ilícitas.

Durante un operativo de control de identidad, agentes intentaron intervenir al conductor; sin embargo, este no supo responder por el contenido de varias bolsas en el vehículo y emprendió la fuga. En su intento por escapar, el sujeto embistió patrulleros policiales, poniendo en riesgo a los efectivos y a terceros, lo que obligó a los agentes a hacer uso de sus armas de fuego para detenerlo.

La persecución culminó en la avenida Miguel Grau, donde el vehículo impactó contra una unidad de transporte público. El conductor fue reducido y capturado, hallándose en el interior mercadería presuntamente de contrabando, como botellas de whisky y zapatillas.

ANTECEDENTES

Según información policial, el detenido, identificado como Flores Calana, registra antecedentes por delito aduanero en 2024 en Tacna, así como una requisitoria por lesiones por violencia familiar en 2022. Producto del incidente, una mujer resultó herida y fue trasladada a un centro de salud, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades.