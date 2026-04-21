Iquitos: exfuncionario agrede a policía y queda libre tras decisión fiscal

Un violento incidente se registró durante una intervención policial, cuando el exfuncionario del Gobierno Regional de Loreto, Alfredo Arturo Bon Blas, agredió físicamente a un efectivo de la Policía Nacional del Perú tras ser intervenido en aparente estado de ebriedad. El hecho ocurrió en una sede de flagrancia, donde se le practicaba el dosaje etílico correspondiente.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que el exgerente regional de Producción tomó de la cabeza al suboficial de tercera Jean Pierre Reátegui Tafur y le propinó varios rodillazos en el rostro, provocándole una fractura en el tabique nasal. Según testigos, el agente se encontraba cumpliendo su labor cuando fue atacado repentinamente.

Tras la agresión, el suboficial reaccionó y, con apoyo de otro efectivo, logró reducir al agresor, quien fue derribado y esposado en el lugar. El policía herido viene recibiendo tratamiento médico y, de acuerdo con los especialistas, deberá someterse a una intervención quirúrgica para corregir la lesión y recuperar la capacidad respiratoria.

LIBERAN A DETENIDO

Pese a la gravedad de los hechos, la fiscal Katherine Melissa Gonzáles Cahuaza dispuso la libertad del detenido, lo que generó indignación en la familia del agente, quienes calificaron la medida como injusta. Los familiares exigen una investigación exhaustiva y sanciones correspondientes, mientras el suboficial continúa en proceso de recuperación.