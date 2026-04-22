Trujillo: detienen a mujer con cerca de 17 mil explosivos

Un operativo de la Policía Nacional del Perú (PNP) encendió las alertas en Trujillo tras la detención de una mujer de 65 años en el sector Pesqueda, quien presuntamente almacenaba una gran cantidad de material explosivo.

Durante la intervención, agentes del Grupo Terna hallaron aproximadamente 1,700 cartuchos de dinamita de alto poder, además de municiones para trabajos de voladura y cerca de 15 mil detonadores. El inmueble había estado bajo vigilancia previa antes de ejecutarse la operación.

Según las primeras investigaciones, el material no contaría con autorización legal y estaría destinado a abastecer a organizaciones criminales. Las autoridades no descartan vínculos con bandas dedicadas a extorsión que utilizan explosivos para cometer atentados.

La detenida fue puesta a disposición de la policía para las diligencias correspondientes. De acuerdo con los agentes, su perfil habría sido utilizado como fachada para evitar sospechas y facilitar el almacenamiento del material ilícito.

INVESTIGACIONES CONTINÚAN

Las investigaciones continúan para determinar el origen de los explosivos y su posible conexión con redes criminales que operan en la región.