Caso Minosska Pinto: asesinato estaría vinculado a millonario seguro de vida

Las investigaciones por el asesinato de la pediatra Minosska Pinto Lazo en Piura continúan revelando nuevos elementos que apuntarían a un posible móvil económico.

Según el abogado de la familia de la víctima, existirían al menos dos seguros de vida: uno por aproximadamente un millón (sin precisar si en soles o dólares) y otro por 300 mil soles, en el que tanto la víctima como su esposo figuraban como beneficiarios.

DEUDAS

Asimismo, testimonios recogidos en la investigación señalan que la pareja de la médica tendría deudas millonarias e incluso habría recibido préstamos de la propia víctima. Estas versiones vienen siendo analizadas por la policía como parte de las diligencias para esclarecer el caso.

En tanto, la audiencia prevista para el día anterior fue reprogramada para el 5 de mayo, debido a que no se habría notificado al abogado del presunto implicado. El proceso continúa en etapa de investigación mientras se determinan las responsabilidades en este crimen.