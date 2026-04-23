ONPE culmina conteo de actas: más de 5 mil votos observados definirán resultado final

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) culminó el conteo de las actas procesadas, alcanzando el 94.452% de las actas contabilizadas. Sin embargo, el resultado final aún no está definido, ya que 5,147 actas observadas deberán ser revisadas por el Jurado Electoral Especial.

Actualmente, la diferencia entre Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez es de aproximadamente 20 mil votos. No obstante, esta ventaja podría variar una vez que se resuelva la validez de las actas observadas y se determine a qué candidato favorecen esos sufragios.

Especialistas explican que cada mesa de votación genera varias actas, correspondientes a las distintas elecciones realizadas, por lo que el número de actas observadas no equivale directamente al mismo número de votos en disputa.

Debido a que gran parte de estas actas provendrían de zonas donde López Aliaga tiene mayor respaldo, el panorama electoral sigue abierto. Se estima que el proceso de revisión y eventual resolución podría extenderse por al menos dos semanas más.