Trujillo: mujer de 65 años es detenida con más de 1,700 cartuchos de dinamita

Una mujer de 65 años fue detenida durante un operativo policial tras ser hallada en posesión de una gran cantidad de material explosivo en la ciudad de Trujillo. La intervención estuvo a cargo de agentes de inteligencia de la Policía Nacional, quienes venían siguiendo pistas sobre el presunto almacenamiento ilegal de explosivos en una vivienda de la zona.

La detenida fue identificada como María Jesús Chilon Tasilla, quien mantenía en su inmueble, ubicado en el asentamiento humano Pesqueda, una alarmante cantidad de material peligroso. El operativo se realizó en un sector limítrofe entre los distritos de Trujillo y El Porvenir, donde las autoridades lograron intervenir sin que se registraran mayores incidentes.

Durante la inspección, los agentes incautaron 1,717 cartuchos de dinamita tipo emulsión (EXSUR – Emulgod 80), así como 15,500 fulminantes mecánicos. Además, se encontró un teléfono celular que sería clave para las investigaciones, ya que presuntamente habría sido utilizado para coordinar actividades ilícitas vinculadas a organizaciones criminales.

PREOCUPACIÓN ENTRE AUTORIDADES

El hallazgo ha generado preocupación entre las autoridades, debido al alto poder destructivo del material decomisado y al riesgo que representaba su almacenamiento en una vivienda. La Policía continúa con las investigaciones para determinar el destino final de los explosivos y posibles vínculos de la detenida con redes delictivas en la región.