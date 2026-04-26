Trujillo: nuevo ataque armado deja dos muertos y 10 heridos

Un nuevo hecho de violencia sacudió la ciudad de Trujillo, luego de que un ataque armado se registrara durante un evento en un local ubicado en el cruce de las avenidas 30 de Mayo y César Vallejo, en el distrito de Florencia de Mora. El atentado dejó como saldo dos personas fallecidas y al menos diez heridas, generando pánico entre los asistentes.

El ataque fue captado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes muestran el momento en que sujetos armados irrumpen en el lugar y abren fuego contra los presentes. Tras los disparos, los agresores huyeron con rumbo desconocido, mientras los heridos eran auxiliados por testigos y trasladados a centros de salud cercanos.

De acuerdo con información preliminar, el atentado sería atribuido a la organización criminal conocida como “La Jauría”. Las autoridades no descartan que el hecho esté vinculado a una disputa entre bandas delictivas que operan en la zona, lo que viene siendo materia de investigación.

INVESTIGAN ATAQUE

Agentes de la Policía Nacional del Perú han iniciado un operativo para dar con los responsables, apoyándose en los registros de videovigilancia que serán clave para su identificación. En tanto, se ha reforzado la presencia policial en el distrito ante el temor de nuevos actos de violencia.