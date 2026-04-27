ONPE convoca licitación para distribución de material electoral rumbo a la segunda vuelta

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el proceso para seleccionar a la empresa encargada de la distribución del material electoral de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. Las postoras deberán acreditar una facturación mínima de S/ 1.4 millones en los últimos 15 años por servicios similares.

El consorcio Gálaga, que participó en procesos anteriores, evalúa volver a postular pese a los cuestionamientos y retrasos registrados el pasado 12 de abril. Desde la empresa aseguran que no existe impedimento alguno para su participación y defienden la validez de sus contratos previos.

En paralelo, el consorcio AFE advirtió al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, sobre presuntas filtraciones en los montos presupuestados, situación que habría influido en resultados anteriores. Sin embargo, Gálaga niega cualquier tipo de direccionamiento y sostiene que ha actuado conforme a ley.

Finalmente, la empresa indicó que ya presentó chats y documentos ante la Junta Nacional de Justicia, Fiscalía y Contraloría, atribuyendo a la ONPE las demoras en la entrega del material electoral durante el proceso del 12 de abril.