Denuncian red que recluta peruanos con engaños para enviarlos a la guerra en Ucrania

Al menos 135 familias peruanas denuncian que sus parientes fueron captados con falsas ofertas de trabajo y trasladados a Rusia, donde habrían sido obligados a integrarse al frente de guerra contra Ucrania. Según la defensa legal de los afectados, ocho compatriotas habrían fallecido, varios se encuentran heridos y otros permanecen desaparecidos.

Los reclutadores ofrecían empleos como cocineros, choferes o vigilantes, con sueldos de hasta 4 mil dólares mensuales. Sin embargo, al llegar a Rusia, los peruanos eran despojados de sus documentos y forzados a firmar nuevos contratos en ruso, tras lo cual eran enviados a bases militares para recibir entrenamiento y ser desplegados en zonas de combate.

REPATRIACIÓN DE LOS PERUANOS AFECTADOS

Las familias exigen la intervención urgente de la Cancillería para lograr la repatriación de los peruanos afectados. Además, denunciaron amenazas por parte de los reclutadores y anunciaron acciones legales y movilizaciones hasta obtener respuestas concretas del Estado.