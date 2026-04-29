Balcázar anuncia medidas para garantizar continuidad de la Beca Bicentenario

La Cámara de Comercio de Lima celebró su 138.° aniversario con una ceremonia que reunió a autoridades, empresarios y representantes del sector económico. Durante el evento, también se realizó el cambio de mando en la presidencia del directorio del gremio.

Uno de los momentos más destacados fue la condecoración a Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, en reconocimiento a su labor y su aporte a la estabilidad monetaria del país en tiempos de incertidumbre.

A la ceremonia asistió el presidente José María Balcázar, quien se pronunció sobre la situación de más de 300 jóvenes beneficiarios de la Beca Bicentenario que aún esperan financiamiento para cursar estudios de posgrado en el extranjero.

El mandatario anunció que el Ejecutivo solicitará un crédito suplementario al Congreso para garantizar estas becas. Además, planteó evaluar ajustes al programa para asegurar que los becarios regresen al Perú y contribuyan con sus conocimientos al desarrollo nacional.