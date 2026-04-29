Denuncian trabas en investigación por muerte de jóvenes en operativo militar en el Vraem

La muerte de dos jóvenes durante un operativo militar en el Vraem continúa generando controversia. Los abogados de las familias denunciaron presuntas trabas y retrasos en las diligencias, lo que, a su juicio, estaría afectando el esclarecimiento de los hechos.

Según la defensa, pericias fundamentales como exámenes balísticos, necropsias e inspecciones forenses debieron realizarse en un plazo máximo de 48 horas. Sin embargo, aseguran que estas acciones no se ejecutaron oportunamente, pese a la gravedad del caso.

Asimismo, cuestionaron que la fiscalía especializada haya iniciado diligencias preliminares contra quienes resulten responsables, a pesar de que, según afirman, ya existirían efectivos plenamente identificados como presuntos implicados en la intervención.

En las próximas horas se espera la reprogramación de la inspección técnico-policial en la zona y la toma de declaraciones a ocho miembros del Ejército peruano, cuyos testimonios serán clave para determinar responsabilidades.