Minedu investiga presunto caso de bullying y agresión a escolares en El Agustino

Dos niñas de apenas 6 años fueron halladas atadas y amordazadas dentro del baño del colegio Miguel Grau Seminario, en El Agustino, en un hecho que ha generado indignación entre los padres de familia y la comunidad educativa.

Según la denuncia, las menores fueron inmovilizadas con cinta de embalaje y cordones, además de haber sido víctimas de actos que vienen siendo investigados por las autoridades. El Ministerio de Educación informó que ya inició las indagaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Especialistas del sector brindan apoyo psicológico a las familias afectadas, mientras que las declaraciones de las menores serán clave para reconstruir los hechos. Las primeras versiones apuntan a que los presuntos agresores serían alumnos de grados superiores.

Los padres de familia cuestionaron la actuación del personal del colegio, luego de que una docente calificara lo ocurrido como una “broma”. Asimismo, exigieron la separación inmediata de los responsables. En tanto, las menores ya fueron retiradas de la institución educativa.