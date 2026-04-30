Operativo en Loreto: rescatan barcaza con más de 10 mil barriles de petróleo tras violento enfrentamiento

La intervención de las fuerzas del orden en la comunidad nativa de Providencia dejó un fallecido, varios heridos y una investigación en curso por el presunto secuestro de la embarcación.

Un operativo policial y militar permitió rescatar una barcaza que transportaba más de 10 mil barriles de petróleo en la comunidad nativa de Providencia, en la región Loreto. La embarcación había sido retenida en medio de un conflicto que derivó en un violento enfrentamiento en la zona.

La intervención tuvo como objetivo liberar a las personas retenidas y recuperar la nave. Sin embargo, el operativo dejó un saldo trágico: un agente fallecido y varios efectivos heridos. Entre ellos, el suboficial Delfino García Macedo, quien sufrió un impacto de perdigón en el tórax durante la operación.

Debido a la gravedad de sus lesiones, García Macedo fue trasladado de emergencia a Lima en una ambulancia aérea. Actualmente permanece en una unidad de cuidados intensivos, donde será sometido a una cirugía especializada en las próximas horas.

Por su parte, la empresa encargada del traslado del crudo aseguró que la embarcación fue secuestrada y ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía de Iquitos. Mientras tanto, los propietarios del petróleo exigen la pronta recuperación de su carga y el esclarecimiento de los hechos.