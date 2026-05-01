Colcabamba: continúan diligencias tras confuso operativo que dejó cinco muertos

Las diligencias por la muerte de cinco civiles en el distrito de Colcabamba continúan en medio de cuestionamientos sobre el manejo de evidencias. La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos de Junín lidera las investigaciones por un presunto caso de homicidio calificado que involucra a ocho militares.

Como parte de las pesquisas, ya se realizaron pericias balísticas, exámenes de adherencia y el recojo de evidencias en la camioneta en la que se trasladaban las víctimas. El vehículo fue hallado abandonado entre matorrales y a pocos metros de un río, lo que ha generado dudas sobre la preservación de la escena del crimen.

El abogado de los agraviados, Eliseo Carpio, expresó su preocupación por la demora en algunas diligencias, especialmente en la prueba de adherencia de droga. Según indicó, la camioneta permaneció sin resguardo durante los primeros días, lo que habría permitido el acceso de terceros y comprometido la cadena de custodia.

MINISTERIO PÚBLICO SE PRONUNCIA

El Ministerio Público señaló que el vehículo sí se mantuvo lacrado y bajo custodia, aunque reconoció que su traslado e incautación se iniciaron recién el 26 de abril por la tarde, pese a que los hechos ocurrieron la madrugada del día anterior. Asimismo, justificó la demora en la llegada de peritos debido a que la zona pertenece al VRAEM.