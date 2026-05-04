Cusco: prisión preventiva para sujetos acusados de descuartizar a hombre

El Poder Judicial dictó prisión preventiva contra Gabriel Condori y Oscar Franco por su presunta implicancia en el homicidio calificado y descuartizamiento del guía de turismo Rudhy Benavides Charalla, de 45 años, en Cusco. La víctima permaneció desaparecida durante una semana hasta que sus restos fueron hallados en la cocina de una vivienda.

La audiencia en la que se evaluó la medida coercitiva se prolongó por dos días debido a la complejidad del caso expuesto por la Fiscalía. De acuerdo con la Policía, los imputados también afrontan cargos por el delito de robo en agravio del guía turístico. Durante la sesión judicial, uno de los acusados evidenció una actitud fría frente al magistrado.

La fiscal Tamara Catacora Jara dio a conocer detalles sobre el presunto método utilizado por los investigados para eliminar evidencias del crimen. Según fuentes oficiales, los implicados habrían utilizado restos de la víctima para alimentar a los perros de la vivienda donde ocurrieron los hechos.

CONTINÚAN INVESTIGACIONES

Ante la gravedad del caso, el Ministerio Público dispuso el traslado de tejidos forenses a Lima con el fin de realizar exámenes especializados que permitan esclarecer lo sucedido. Las investigaciones continúan mientras los acusados permanecen bajo prisión preventiva.