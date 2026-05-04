Seis peruanos regresan de la guerra en Rusia: llegan hoy tras ser reclutados en medio del conflicto

Seis ciudadanos peruanos arribarán al país en las próximas horas luego de haber sido llevados a Rusia en medio del conflicto con Ucrania. Este grupo forma parte de los 18 connacionales que han logrado ser repatriados tras intensas gestiones diplomáticas realizadas por la Cancillería.

De acuerdo con el abogado de las familias, los peruanos llegarán con evidentes secuelas físicas y emocionales. Muchos presentan desnutrición, bajo peso y afectación psicológica tras haber estado en zonas de combate, donde —según denuncias— habrían sido enviados bajo engaños.

El panorama sigue siendo preocupante, ya que aún se reportan peruanos heridos y fallecidos en territorio ruso. Algunos de los lesionados permanecen hospitalizados con heridas graves, lo que complica su traslado al país debido a la necesidad de atención médica especializada.

Las autoridades y familiares continúan exigiendo acciones urgentes para lograr el retorno de quienes aún permanecen en la zona de guerra. En tanto, se espera que los seis repatriados brinden su testimonio en los próximos días para esclarecer lo ocurrido.