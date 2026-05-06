Cifras alarmantes: 42 feminicidios y 59 tentativas en lo que va del 2026

El Programa Nacional Warmi Ñan informó que, en lo que va del 2026, se han registrado más de 42 mil casos de violencia contra la mujer. Patricia Garrido, vocera y directora ejecutiva del programa, señaló que estos casos fueron atendidos a través de los 434 Centros de Emergencia Mujer y Familia.

Asimismo, indicó que durante el presente año se reportaron 42 casos de feminicidio y 59 tentativas de feminicidio. En comparación con el 2025, detalló que el año pasado se atendieron 134 casos de feminicidio, mientras que en el mismo periodo de este año se contabilizaron 59 casos.

CASO YAJAIRA

Respecto al caso de Yajaira, una cosmetóloga de 32 años que falleció tras ser víctima de un brutal ataque en Surquillo presuntamente perpetrado por su expareja, Garrido informó que el programa viene acompañando a la familia de la víctima y realizando gestiones relacionadas con el nicho funerario.

Además, señaló que el Estado viene actuando de oficio en las acciones legales correspondientes y que ya solicitaron incluir al presunto feminicida en la lista de los más buscados para lograr su pronta captura.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía para comunicarse con la Línea 100 en caso de ser víctimas de violencia o conocer a alguna persona afectada. Recordó que este servicio funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana.