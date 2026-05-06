Alias "Chino Malaco": cabecilla de "Los Plataneros" fue asesinado dentro del penal de Juliaca

César Velásquez Montoya, alias “Chino Malaco”, considerado uno de los nombres más temidos del crimen organizado en la región La Libertad, fue asesinado a balazos al interior del penal de Juliaca, donde permanecía recluido desde hace varios años.

Velásquez Montoya asumió el liderazgo de la organización criminal “Los Plataneros”, una de las bandas más conocidas de Trujillo, dedicada principalmente a la extorsión, el sicariato y otros delitos vinculados al crimen organizado.

DOMINIO DEL "CHINO MALACO"

El dominio de “Chino Malaco” dentro de la organización también se fortaleció a nivel familiar tras contraer matrimonio con Érica Rodríguez Arce, hermana de quien fuera su antecesor en el mando de la banda criminal.

En 2016, Velásquez fue capturado en el distrito de La Esperanza junto a su esposa y posteriormente ambos fueron condenados a 10 años de prisión. Desde entonces, permanecía recluido en el establecimiento penitenciario de Juliaca.

Sin embargo, su historia terminó de forma violenta. El último lunes 4 de mayo, alias “Chino Malaco” fue asesinado a balazos dentro del pabellón 5 del penal, en medio de una alteración del orden ocurrida en el recinto carcelario.

Tras el crimen, las autoridades realizaron un operativo de requisa en los pabellones de régimen especial y máxima seguridad. Durante la intervención, fiscales y agentes penitenciarios incautaron diversos objetos prohibidos, entre ellos armas punzocortantes, los cuales fueron destruidos en el lugar.