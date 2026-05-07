¿Hay plata para Beca Bicentenario? Gobierno admite falta de recursos para el 2026

La incertidumbre crece entre miles de estudiantes beneficiarios de Beca Bicentenario y Beca Perú luego de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reconociera que actualmente no existen recursos suficientes para garantizar estos programas en el 2026. Según se informó, al menos 60 mil estudiantes podrían verse afectados mientras el Ejecutivo busca aprobar un crédito suplementario en el Congreso.

El MEF señaló que una eventual asignación de recursos dependerá de criterios técnicos, disponibilidad presupuestal y capacidad de gasto. Solo para los becarios se requerirían cerca de 119.5 millones de soles, mientras que miles de proyectos de infraestructura y obras públicas también demandan financiamiento adicional para continuar su ejecución.

Especialistas cuestionaron que, pese al crecimiento económico registrado en el país durante el último trimestre, varios sectores sigan enfrentando falta de presupuesto. El economista Jorge González Izquierdo explicó que los presupuestos iniciales suelen modificarse constantemente durante el año, afectando la planificación y las prioridades del Estado.

La crisis presupuestal también alcanza a otras entidades como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), que solicitó recursos adicionales para continuar proyectos de defensa ribereña ante un posible Fenómeno El Niño. Analistas advirtieron que la inestabilidad política, la baja ejecución del gasto público y la mala gestión han agravado el problema en distintos sectores del país.