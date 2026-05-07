Estudiantes podrían perder vacantes en universidades del extranjero por falta de presupuesto

La falta de presupuesto para Beca Bicentenario 2026 mantiene en incertidumbre a decenas de estudiantes peruanos que lograron ingresar a prestigiosas universidades del extranjero. Algunos podrían perder sus vacantes si el MEF no aprueba los recursos solicitados.

Anthony, admitido en la Universidad de Michigan, señaló que tiene solo hasta mediados de mayo para demostrar que cuenta con financiamiento. De no hacerlo, perdería la oportunidad de estudiar su maestría en Estados Unidos.

Otra de las afectadas es Ariana, quien ingresó a la Universidad de Oxford. La estudiante indicó que al menos diez jóvenes ya perdieron sus cupos por la demora en la aprobación del presupuesto.

Los becarios pidieron a las autoridades acelerar el proceso y recordaron que muchos buscan regresar al Perú para aplicar sus conocimientos en beneficio del país.