JNE vaca al alcalde de Arequipa por uso de recursos municipales para cuidar a su mascota

El Jurado Nacional de Elecciones vacó al alcalde de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, tras determinar responsabilidades relacionadas con el uso de personal municipal para el cuidado de su mascota “Flechita”. El caso se originó por la contratación de un trabajador mediante órdenes de servicio que superaban los 14 mil soles.

Las investigaciones incluyeron fotografías y videos que evidenciarían que el trabajador no solo cumplía funciones de seguridad en el despacho de alcaldía, sino también tareas personales como pasear y cuidar a la mascota del burgomaestre.

Tras la decisión del JNE, la primera regidora Ruxi Judith Osco Polar juró como nueva alcaldesa provincial de Arequipa. En sus primeras declaraciones evitó pronunciarse sobre la situación de Rivera y aseguró que enfocará sus esfuerzos en culminar la gestión municipal.

El caso generó opiniones divididas entre los ciudadanos arequipeños. Mientras algunos consideraron correcta la vacancia por el uso indebido de recursos públicos, otros señalaron que la sanción fue excesiva frente a otras faltas más graves registradas en distintas gestiones municipales.