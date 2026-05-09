Trujillo: realizan vigilia tras muerte de vigilante atropellado por mujer en estado de ebriedad

Esta noche, familiares y amigos del vigilante Juan Martínez, de 54 años, que falleció ayer tras ser atropellado por una mujer ebria, realizaron una vigilia para exigir sanción contra la responsable del accidente.

Señalaron que este hecho no debe quedar impune y se debe sancionar a la responsable de la muerte del trabajador, que estuvo internado cinco días en la unidad de cuidados intensivos del hospital Belén de Trujillo.

QUEREMOS CÁRCEL

“Queremos justicia para mi hermano, cárcel para la mujer que ha desgraciado a una familia, queremos cárcel; tuvo tiempo para ayudar a mi hermano, pero se puso a llamar por teléfono”, declararon.

Al respecto, el fiscal del caso pidió 5 años y 4 meses de prisión para la conductora. Asimismo, solicitó el pago de una reparación civil ascendente a 329 mil 280 soles a favor de los herederos de Martínez Torres.