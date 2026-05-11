Estudiantes varados en Bolivia serán evacuados hacia Perú

Estudiantes de Puno, Cusco y Arequipa que quedaron varados en Bolivia debido a los bloqueos de carreteras serán evacuados tras coordinaciones entre autoridades peruanas y bolivianas.

Un equipo de 24 Horas informó desde el aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de Juliaca sobre la llegada del primer grupo en un vuelo humanitario integrado por alumnos del colegio Glorioso San Carlos de Puno.

HORARIO DE LLEGADA

La directora de la institución expresó su satisfacción por el retorno de los estudiantes e indicó que el primer vuelo arribará a las 2 de la tarde y el segundo está programado para las 5 de la tarde. En el primer grupo llegarán 80 estudiantes, además de 10 profesores y algunos padres de familia.

Asimismo, agradeció a las autoridades bolivianas por las facilidades brindadas durante los días de permanencia en ese país y señaló que se realizan coordinaciones con la Red de Salud de Puno para atender a los alumnos tras su llegada.

En el caso de las delegaciones de Cusco y Arequipa, aún no se confirma su traslado, aunque se espera que puedan viajar en las próximas horas.