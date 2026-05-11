Dan último adiós a vigilante atropellado por conductora ebria en Trujillo

En medio de escenas de profundo dolor, familiares, amigos y vecinos despidieron a Juan Martínez Torres, vigilante de 54 años que falleció luego de ser atropellado por una conductora en estado de ebriedad en Trujillo. Durante el sepelio, los asistentes vistieron polos y portaron carteles con mensajes exigiendo máxima sanción para la responsable.

El trágico hecho ocurrió la noche del 3 de mayo en la urbanización El Golf, en el distrito de Víctor Larco, en la región La Libertad. Según las investigaciones preliminares, Martínez se encontraba sentado en el exterior de una vivienda cuando fue impactado por una camioneta conducida por Maricsa Polet Alfaro Cerna, de 32 años.

Tras el atropello, el vigilante fue trasladado de emergencia al Hospital Belén de Trujillo, donde permaneció internado en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a la gravedad de sus lesiones. Pese a los esfuerzos de los médicos, la Gerencia Regional de Salud confirmó su fallecimiento luego de varios días de lucha por sobrevivir.

EXIGEN JUSTICIA

Durante el entierro, los familiares aseguraron que no descansarán hasta obtener justicia y responsabilizar a la conductora por la tragedia. Asimismo, pidieron a las autoridades actuar con firmeza en este caso y reforzar las medidas contra quienes manejan bajo los efectos del alcohol para evitar nuevas tragedias en las calles.