Habla abogado de médico investigado por crimen de pediatra: esto fue lo que dijo

Juan Mario Peña, abogado del médico William Seminario Girón, investigado como presunto autor intelectual del asesinato de su esposa, la pediatra Minosska Pinto Lazo, se pronunció luego de que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura dictara nueve meses de prisión preventiva contra su patrocinado.

En entrevista con 24 Horas, el letrado cuestionó la decisión judicial y sostuvo que la medida se habría sustentado en declaraciones de coinvestigados que, según afirmó, no cuentan con elementos de corroboración.

“Se basan en dichos. Estas personas dicen que escucharon supuestamente que el autor intelectual es el señor Seminario, sin ningún acto de corroboración. No hay teléfonos, ni llamadas, ni ningún indicio de comunicación”, señaló.

SEGURO DE VIDA

Respecto a las hipótesis relacionadas con un presunto cobro de seguros de vida, el abogado indicó que su cliente desconocía si la víctima contaba con algún seguro y descartó que ese haya sido el móvil del crimen. “El señor Seminario no sabe si su esposa contaba con un seguro de vida. Estos seguros no se hacen efectivos ante la muerte de la persona”, manifestó.

Asimismo, sostuvo que durante el desarrollo del caso se han difundido diversas teorías vinculadas a aspectos económicos, aunque remarcó que lo fundamental es determinar si existen pruebas concretas en contra de su defendido.

“Se ha escuchado muchas teorías con respecto al tema económico. Lo primero es evaluar si hay pruebas en su contra o no, porque una simple sindicación sin un elemento de corroboración nos pone en una situación de inseguridad jurídica”, agregó.